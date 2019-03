A Milano due case popolari su tre agli immigrati, la consigliera Silvia Sardone: "Non sembra di essere in Italia"

“Sto aspettando una casa popolare dal 2015, davanti a me ci sono sempre tremila stranieri”. A parlare è una signora, cittadina italiana in difficoltà, che da tempo aspetta di ricevere un alloggio, ma che puntualmente si vede scavalcare in graduatoria. “Stasera Italia” è andata in via Abbiati, nel quartiere San Siro di Milano, una delle zone considerate ghetto della città, dove nei palazzi abitano quasi tutti stranieri.



Nel capoluogo lombardo, guardando le graduatorie diffuse dalla consigliera comunale Silvia Sardone, si nota che due case popolari su tre vengono affidate agli immigrati: “Non sembra di essere in Italia” dice la Sardone. Anche tra i milanesi serpeggia il malcontento per questa situazione: “Queste case le hanno pagate i miei genitori e continuiamo a pagarle noi e poi vengono date agli stranieri. Noi siamo italiani ghettizzati nel ghetto”.



Poi c’è anche chi mette in guardia l’inviata di “Stasera Italia”: “Se lei va di notte in piazzale Selinunte – poco lontano da via Abbiati - la violentano e picchiano il suo operatore”.