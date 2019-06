Case popolari a Cinisello Balsamo, certificazione anche per gli stranieri: “Difficile ottenere quel documento”

Cinisello Balsamo, nel milanese, è uno dei primi comuni ad aver varato la fase due delle nuove procedure regionali di assegnazione delle case popolari. Ora anche per gli stranieri è obbligatorio il certificato che attesti l’assenza di altre proprietà immobiliari.



Cosa che in precedenza era richiesta solo ai richiedenti italiano. Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello spiega così questa scelta: “Vogliamo parificare la situazione di cittadini italiani e stranieri”. Sono proprio questi ultimi a lamentarsi del nuovo regolamento: “Per noi è molto più difficile ottenere quel certificato per avanzare la richiesta di alloggio”, dice uno degli intervistati da “Mattino Cinque”.



In studio, Mario Giordano è di diverso parere: “Non c’è nulla di strano, fino a oggi i discriminati erano gli italiani”.