Stangata di Natale: seduti al ristorante dopo le 18 o al circolo a giocare a carte, scattano le multe

In vista dell'ultimo weekend prima di Natale si intensificano i controlli per vigilare sul pieno rispetto delle misure anti contagio . Dal Molise alla Puglia si segnalano diversi casi di multe per violazione delle norme previste dai Dpcm.

Cena salatissima giovedì sera in un ristorante di Campomarino (Campobasso). Gli uomini della Gdf in servizio di controllo del territorio, hanno individuato un ristorante aperto al pubblico dopo le 18: identificati e verbalizzati il titolare ed oltre dieci clienti, intenti a consumare la cena ai tavoli.

Intervento anti-Covid della Guardia di Finanza anche a Taranto: in un locale del centro, adibito a deposito di mobili usati, i finanzieri hanno trovato 11 persone in una stanza usata per attività ricreative. Alcune di loro erano intente a giocare a carte, non rispettando i divieti imposti. Per loro sanzioni amministrative da 400 a mille euro.