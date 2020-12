Milano, maxi festa in una cascina: 63 persone multate

Una vera e propria festa privata in una cascina a sud di Milano è stata scoperta dalle forze dell'ordine domenica mattina, dopo una segnalazione. Al party. con tanto di dj set e bar improvvisato, sono state identificate e multate 63 persone, alcune in stato di alterazione dovuto al consumo di alcolici e stupefacenti. L'organizzatore dell'evento, un 48enne, ha riferito di aver organizzato la festa "garantendo la sicurezza della stessa mediante l'esecuzione di tamponi Covid all'ingresso".

Leggi Anche Covid, oltre 100 casi in ospedale geriatrico di Pavia

Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" sono tornate sul posto e lì hanno provato a parlare con il presunto organizzatore della festa: che ha provato a evitare le domande: "Non sono di qui - dice - sono un dj, un musicista, non so di cosa state parlando", ha risposto l'uomo prima di andar via in auto.