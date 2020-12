Coronavirus, in Italia 14.842 nuovi casi e 634 morti

Sono 14.842 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 149.232 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 634 morti, per un totale di 61.240 decessi dall'inizio della pandemia. Calano di 37 unità le terapie intensive.

Sono 192 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 3.345. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 443 meno di ieri, per un totale di 30.081 pazienti.