Coronavirus, festa in casa vacanze in centro a Roma: 14 multati

ansa

Quattordici ragazzi, due dei quali minorenni, sono stati multati per disturbo della quiete pubblica ma soprattutto per il mancato rispetto delle prescrizioni su distanziamento sociale e uso delle mascherine. Il gruppo aveva infatti organizzato una festa in una casa vacanze nella zona di piazza Navona, nel centro di Roma. All'arrivo dei vigili, i giovani hanno tentato di nascondersi negli armadi e sotto i letti, ma sono stati individuati.