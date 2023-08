Spray al peperoncino, che cos'è e quando si può usare

Quando si può usare

Il fatto che lo spray al peperoncino si possa acquistare liberamente non significa che il suo uso possa essere indiscriminato. In Italia, i prodotti a base di peperoncino come strumento di autodifesa sono stati legalizzati con il Decreto Ministeriale numero 103 del 12 maggio 2011 per le forze dell'ordine e per i maggiori di sedici anni. Il provvedimento chiarisce che l'utilizzo della bomboletta è giustificato solo per "legittima difesa dettata dalla necessità di sottrarsi a reali minacce all’incolumità personale". Non è consentito utilizzarla per aggredire un'altra persona che non costituisce alcuna minaccia per noi o per altri.