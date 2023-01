Pavia, spray al peperoncino in una scuola media: 10 intossicati

A Pavia nella scuola media "Leonardo da Vinci" dieci ragazzi sono rimasti intossicati a causa di uno spray al peperoncino spruzzato all'interno della palestra.

L'episodio è avvenuto durante l'ora di motoria. La direzione dell'istituto ha chiesto l'intervento del 118 dopo che gli alunni avevano accusato problemi alle vie respiratorie e bruciori agli occhi. A provocare il problema sembra sia stato un altro allievo, che avrebbe spruzzato nei locali spray urticante al peperoncino. I giovani, tutti di 12 e 13 anni di età, sono in buone condizioni: solo per due di loro è stata necessario un ulteriore controllo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Indaga anche la Questura per risalire all'identità dell'autore del gesto.