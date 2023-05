Milano, la polizia locale usa manganellate e spray al peperoncino per arresto: indaga la procura

La quarantunenne, senza permesso di soggiorno e con una serie di precedenti, è stata quindi fatta salire sull'auto per portarla all'ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di via Custodi, nella zona dei Navigli. Lei, ha spiegato il sindacalista, ha iniziato a dare testate e si è finta svenuta. Quando gli agenti stavano aprendo la portiera ha dato un calcio violento ed è uscita, dando un calcio a un agente, "che ha riportato una prognosi di 15 giorni", per scappare a piedi fino al luogo dove è stata fermata.

Sindaco Sala: "Video fatto grave"

"Mi sembra un fatto veramente grave". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine del Consiglio metropolitano il video. "Non è certo una bella immagine anzi è un fatto grave. Però per potere formalmente intervenire è necessario che la polizia locale faccia una relazione, nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni - ha aggiunto -. Poi alla luce del risultato della relazione si potranno fare due cose: prendere provvedimenti come, ad esempio, la sospensione o anche arrivare a fare una denuncia, cosa da non escludere, da parte nostra all'autorità giudiziaria". "Adesso non voglio dire cose non precise e aspetto di leggere la relazione altrimenti rischierei di dare un commento generico e non posso farlo", ha concluso.