Sposato a sua insaputa: a "Le Iene" la vicenda di Alfredo

Ha dell'incredibile la vicenda di Alfredo, sposato a sua insaputa a Santo Domingo. Come raccontato da Veronica Ruggeri nel servizio de "Le Iene" in onda martedì 14 marzo, l'uomo è arrivato all'insolita scoperta quando si è rivolto all'ufficio anagrafe per i documenti necessari a finalizzare il matrimonio con Gilda, la sua reale compagna.

Nella trasmissione di Italia 1 i due raccontano i primi passi della loro storia d'amore, fino al sogno delle nozze. "Ci recammo all'anagrafe per richiedere lo stado di famiglia", proseguono per poi soffermarsi sullo strano atteggiamento dell'impiegata, fino all'amara verità.

Stando ai documenti, il matrimonio sarebbe avvenuto il 10 luglio 2014, data in cui Alfredo non si trovava nella Repubblica Dominicana, come provato dal suo passaporto. La coppia prosegue nella ricostruzione di quanto accaduto, rievocando la denuncia per furto d'identità e le cause su cause finite in prescrizione perché "il fatto non è avvenuto sul territorio nazionale e deve essere risolto a Santo Domingo".

Dopo alcune ricerche, Alfredo e Gilda scoprono che la donna in questione non solo risulta vivere in provincia di Milano, ma dal 2017 risulta sposata con un suo connazionale. "Per gli stranieri basta un nulla osta, quindi lei si è potuta risposare mentre il mio assistito rimane ancora unito alla stessa donna", spiega l'avvocato di Alfredo, Assunta Mutalipassi, che pone l'attenzione sul reato di bigamia.

Gli sviluppi della vicenda arrivano il giorno dopo l'intervista a "Le Iene", quando l'ambasciata invia una pec con tutti i documenti del matrimonio. "Sul passaporto compare il numero e la foto di un mio amico", rivela Alfredo al programma di Italia 1, aggiungendo che anche altri dettagli non corrispondono alla realtà dei fatti. La corrispondenza di alcuni dati sensibili fa però pensare ai movimenti di una persona vicina al ragazzo in questione e la Iena Veronica Ruggeri prova a fare luce sulla questione.