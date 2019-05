Sparatoria a Napoli, lieve miglioramento per Noemi | Indagine punta su pista privata e non camorra

Non camorra ma vicenda privata? - Gli investigatori proseguono le indagini serrate e ora la pista più accreditata per la sparatoria del pomeriggio del 3 maggio in piazza Nazionale, a Napoli, non è quella di un agguato di camorra, ma piuttosto di una vendetta per una vicenda privata. Diversi elementi vanno in questa direzione. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza confermano che a sparare sarebbe stato un unico uomo, il personaggio vestito di nero, di corporatura robusta e di statura non alta. Anche le modalità della sparatoria, i tanti colpi esplosi a vuoto, con mira approssimativa, le testimonianze secondo le quali l'arma si sarebbe inceppata, lasciano pensare cha ad agire non sia stato un sicario di un clan camorristico.



Migliora Nurcaro, potrebbe fare il nome dell'aggressore - Le condizioni di Salvatore Nurcaro, il 32enne originario del quartiere San Giovanni Teduccio, bersaglio del killer, sono migliorate. Il pregiudicato (precedenti per riciclaggio ed altri reati, ma non per associazione di stampo camorristico) potrebbe essere interrogato nei prossimi giorni e fornire indicazioni decisive per l'identificazione dell'uomo che ha cercato di ucciderlo ed ha ferito la piccola Noemi.



Nuovi messaggi per Noemi: Napoli è con te - "Noemi è anche nostra figlia. Napoli è anche questa. Secondigliano è con te. Tutti preghiamo per te". E' il nuovo striscione affisso nella notte ai cancelli dell'ospedale Santobono dove è la bimba. Sullo striscione c'è anche una foto della piccola sorridente. Dalle ore immediatamente successive al ricovero di Noemi, l'ingresso del Santobono è stato invaso da espressioni di sostegno e solidarietà. Non si arresta il flusso di cittadini che arrivano dai quartieri più diversi di Napoli per lasciare il loro messaggio a Noemi e ai suoi familiari e di bambini che attaccano alle ringhiere del cancello peluche e giocattoli.