Sparatoria Napoli, investigatori pensano a movente personale

Sembra rafforzarsi l'ipotesi che chi abbia sparato in piazza Nazionale, a Napoli, sia stato spinto da motivi personali. A suscitare dubbi le modalità con le quali l'uomo, giunto in sella a una moto rubata, abbia agito. Da un video si evince che il killer sembra non avere particolare dimestichezza con la pistola mostrandosi quasi impacciato. L'uomo, purtroppo, spara tra la folla e ferisce anche la piccola Noemi e la nonna.