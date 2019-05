Sparatoria Napoli, i medici del Santobono: Noemi è ancora grave

"Nella giornata di lunedì si sono presentati episodi di desaturazione - si legge nel bollettino - Continua la sedazione e la ventilazione meccanica con alta concentrazione di ossigeno. La bambina è continuamente monitorata in tutti i parametri vitali".



Il padre: "Lasciare Napoli? Ci sto pensando". "Non voglio fare polemiche. In questo momento conta solo un pensiero: salvare la bambina. Io e mia moglie facciamo di tutto pur di non farle correre pericoli, si fanno sacrifici", spiega il padre della piccola a La Repubblica. "Lasciare Napoli? Fa rabbia, è doloroso, ma ci sto pensando", ammetta l'uomo. "Spero nella piccola resistenza di una bambina che non può ancora parlare. Io sono sicura che mia figlia è in gamba, possiede tante energie".