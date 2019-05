Spari in strada a Napoli: tre feriti, grave una bambina di tre anni

E' in gravi condizioni la bambina di tre anni rimasta coinvolta con la nonna 50enne in una sparatoria in strada a Napoli , nei pressi di piazza Nazionale. "Un proiettile le ha attraversato i polmoni da destra a sinistra, senza però ledere il cuore", hanno spiegato i medici. La piccola non sarebbe in pericolo di vita. Grave anche un pregiudicato di 32 anni, Salvatore Nurcaro, che è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare .

La sparatoria è avvenuta intorno alle 17:30 in piazza Nazionale e nella vicina via Polveriera. Nurcaro, che ha diversi precedenti e che potrebbe essere stato l'obiettivo dell'agguato (anche se gli investigatori, per ora, in attesa di ricostruire esattamente la dinamica, non tralasciano alcuna ipotesi), è stato colpito davanti alla vetrina di un bar: numerosi i bossoli trovati intorno ai tavolini. Al momento della sparatoria, la piazza e le strade limitrofe erano affollate di gente. Ad aprire il fuoco, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter. La bambina ferita era in compagnia della nonna 50enne, I.M., che sarebbe a sua volta stata colpita a un gluteo da un proiettile.



L'episodio ha avuto anche ripercussioni politiche: l'assessore regionale alla Legalità, l'esponente Pd Franco Roberti, ha puntato il dito contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sottolineando che "i rinforzi promessi dal ministro Salvini a più riprese non sono mai arrivati". E il presidente della Camera, Roberto Fico, ha invitato il ministro ad "attenzionare Napoli ai massimi livelli: è inaccettabile che clan si sparino in centro, a Napoli, per il controllo del territorio. Non può continuare una situazione del genere in una società civile. Questo è un fenomeno che non bisogna contenere: bisogna distruggerlo, annientarlo".