Agguato a Napoli in orario di scuola: ucciso un uomo, ferito il figlio

Un uomo di 57 anni, Luigi Mignano , è morto e il figlio 32enne Pasquale è rimasto ferito alle gambe in un agguato a Napoli. Accanto alla vittima, considerata vicina al clan Rinaldi, è stato ritrovato lo zaino di un bambino: non si sa ancora se il piccolo era in compagnia dei Mignano o se passava lì per caso. I colpi di pistola sono stati esplosi da due persone a bordo di uno scooter nero.

L'agguato è avvenuto in pieno giorno, durante l'orario di scuola. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto è intervenuta la polizia.



Luigi Mignano conta diversi precedenti per estorsione, droga e anche 416 bis. Il figlio non avrebbe invece precedenti, ma solo violazioni al codice stradale. I due avrebbero percorso pochi metri visto che la loro casa è poco distante dal luogo dell'agguato, in via Ravello.