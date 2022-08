Soverato (Catanzaro), lavapiatti chiede al datore di lavoro di essere pagata: lui la prende a calci

La giovane, assunta come lavapiatti dal gestore di un lido di Soverato, in Calabria, ha raccontato ai militari di essere stata aggredita dall'uomo solo perché aveva chiesto la retribuzione delle ore di lavoro effettuate . Il video dello scontro è stato diffuso dalla ragazza sui social. È stata lei stessa a riprendere tutte le fasi dell'ira dell'uomo.

I fatti -

Dove sono i miei soldi

Non ti preoccupare, ci sono gli avvocati e adesso arrivano i Carabinieri

qui è casa mia

Al momento non ha sporto denuncia e non è andata in ospedale, ma la sua storia è diventata virale grazie al video pubblicato dalla giovane sul suo profilo Instagram. Nel filmato si vede prima la 25enne rivendicare il pagamento dello stipendio e poi il datore di lavoro colpirla a botte. "?", si sente nel video. E poi la risposta del titolare: "". Alla fine le grida da parte della donna, che cerca di difendersi. Anche il gestore dell'esercizio ha fornito la propria versione dei fatti alle forze dell'ordine, al vaglio degli investigatori rimane il video registrato dalla vittima. Intanto i Carabinieri stanno facendo ulteriori verifiche.