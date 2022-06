Lavoro sottopagato, la denuncia di Francesca: "Non sono i giovani a non volersi impegnare"

Non era la prima volta che

Francesca

280 euro al mese

Secondigliano

si trovava di fronte a una proposta di lavoro sottopagato, ma di fronte a un compenso diper un impiego di dieci ore al giorno, la frustrazione ha avuto il sopravvento e la 22enne diha deciso di far sentire la sua voce sui social, condividendo tutto il dispiacere per una situazione vissuta da molti coetanei.

In pochissimo tempo il video ha infatti raccolto migliaia di visualizzazioni su

TikTok

stipendio

, con l'intento di smentire lo stereotipo del giovane poco propenso al lavoro e di porre l'attenzione sullo

"Ho risposto alla titolare che se avesse avuto una figlia, non le avrebbe mai permesso di lavorare per dieci ore al giorno per

70 euro a settimana

"Morning News"

", commenta Francesca in collegamento con, dove si rivolge ai giovanissimi - Ci sono diverse persone minorenni che mi seguono e che magari sentendo il mio racconto trovano un input per raccontare la propria esperienza, anziché non dire mai niente".