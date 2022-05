"Cercasi schiavo, paghe da fame e zero diritti", a Palermo i manifesti provocatori contro il lavoro sottopagato

"

". Sono i manifesti provocatori affissi nel centro dial fine di denunciare le. L'iniziativa, ideata da un gruppo di giovani siciliani, in origine era partita dall'isola di Lipari e successivamente si è diffusa prima sul territorio siciliano e poi su quello nazionale. A parlarne al programma di, "", è Giorgio uno degli ideatori dell'iniziativa che racconta anche la sua esperienza lavorativa: "Ci definiamo schiavi per le paghe ricevute che non superano di 4,50-5 euro l'ora, senza nessun giorno di riposo", racconta il giovane che fino a poco tempo fa lavorava come barman in uno dei locali più conosciuti della città.

Ma Giorgio ovviamente non è il solo, come lui ci sono altrettanti giovani che denunciano condizioni lavorative e salariali simili. Lo racconta un'altra giovane che sarebbe stata licenziata dopo essersi rifiutata di lavorare nei giorni festivi senza ricevere nessuna maggiorazione dello stipendio. "

Seicento euro al mese per dieci ore di lavoro al giorno

reddito di cittadinanza

", dichiara la ragazza che considera iluna misura di sostegno ragionevole visto il panorama delle offerte lavorative.

Se da un lato ci sono lavoratori sottopagati dall'altro lato, però, ci sono anche

imprenditori

Esistono realtà con lavori sottopagati, ma credo anche che ci sia poca voglia di lavorare

che lamentano la mancanza di personale e di volontà da parte dei giovani di lavorare. "Noi paghiamo, ma non troviamo gente professionale in grado di svolgere determinate mansioni", dichiara il gestore di un ristorante di Palermo che poi conclude: "".