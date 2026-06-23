Sorelle ritrovate, nonno e compagno della madre in carcere: "Increduli per l'arresto"

Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
L'atteggiamento in carcere
Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, il 46enne e il 62enne avrebbero mostrato il comportamento tipico di chi entra in carcere per la prima volta. Entrambi apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda. Le stesse fonti raccontano che i due indagati sono "increduli" rispetto alle conseguenze delle proprie azioni. Non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Proprio per questo motivo, i due uomini sono monitorati a vista.
Il ritrovamento
Le due sorelle erano scomparse dalla struttura che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia de L'Aquila. Dopo due settimane ricerche e apprensione, sono state ritrovate in salute domenica 21 giugno a Formia, nel Lazio, all'interno dell'abitazione di una parente, ora indagata a piede libero. L'ipotesi della Procura è che l'azione sia stata pianificata e realizzata con il coinvolgimento di più persone.