Sorelle ritrovate, nonno e compagno della madre in carcere: "Increduli per l'arresto"

Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, il 46enne e il 62enne avrebbero mostrato il comportamento tipico di chi entra in carcere per la prima volta. Entrambi apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda. Le stesse fonti raccontano che i due indagati sono "increduli" rispetto alle conseguenze delle proprie azioni. Non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Proprio per questo motivo, i due uomini sono monitorati a vista.