Somma Lombardo, la ex dell'omicida: "Lo ha voluto uccidere, avrebbe ammazzato anche me"

La 39enne si trovava lì, su quella strada statale, perché cercava di raggiungere Bertellini vicino al cimitero di Maddalena, in quello che doveva essere uno degli ultimi incontri. Ma l'ex ha scambiato lo sconosciuto che si era offerto di indicarle la strada per il suo nuovo compagno e, con la sua auto, ha speronato la moto del 36enne, che è morto sul colpo. A quel punto, l'uomo, originario di Milano, è sceso dalla vettura e si è scagliato contro la 39enne, salvata grazie all'intervento di alcuni automobilisti di passaggio.