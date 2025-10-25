Il Sinodo: "La Cei appoggi le giornate contro l'omofobia"

Frutto del lavoro di vescovi, delegati delle diocesi e invitati, il testo è stato abbondantemente emendato nel corso della seconda Assemblea sinodale, attraverso un rinnovato lavoro della Presidenza, del Comitato del Cammino sinodale, del Consiglio permanente, degli Organismi della Cei e delle Regioni ecclesiastiche. Scorrendo le oltre 70 pagine del documento balza agli occhi l'apertura significativa verso il mondo Lgbtq+. Tra le proposte approvate: "Che le Chiese locali, superando l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società, si impegnino a promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori; che la Cei sostenga con la preghiera e la riflessione le 'Giornate' promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato (Giornate contro la violenza e discriminazione di genere, la pedofilia, il bullismo, il femminicidio, l'omofobia e transfobia, etc.)".