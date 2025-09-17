Logo Tgcom24
Il cardinale Mueller: "Coppie gay? Non si benedice il peccato"

"La linea della dottrina della Chiesa è molto chiara: gli atti omosessuali sono un peccato mortale", spiega il prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede

17 Set 2025 - 17:05
© Getty

"Dio ha benedetto, secondo il Libro della Genesi, il matrimonio tra uomo e donna, non si può benedire il peccato". Lo ha detto il cardinale Gerhard Ludwig Mueller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Belmonte del Sannio, piccolo centro del Molise. "La linea della dottrina della Chiesa è molto chiara: gli atti omosessuali sono un peccato mortale. Dobbiamo correggere il malinteso che la Chiesa avesse quasi accettato questo comportamento come qualcosa da benedire e su cui invocare la Benedizione di Dio", ha aggiunto, parlando del documento della Dottrina della Fede "Fiducia Supplicans".

"Gli atti omosessuali sono un peccato mortale - ha ribadito il cardinale - per questo si deve rifiutare questa politica, che alcuni fanno, entrando nella Porta Santa per fare la propaganda per se stessi e non per ricevere la penitenza con un cambio di vita".

