Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LE PAROLE DEL PONTEFICE

Lgbt, Papa Leone: "La dottrina della Chiesa non cambierà"

18 Set 2025 - 10:34
© Ansa

© Ansa

La Chiesa "continua a essere aperta a tutti", come dichiarato da Papa Francesco, ma "trovo altamente improbabile, certamente nel prossimo futuro, che la dottrina cambierà in termini di ciò che insegna su sessualità e matrimonio". Lo ha detto Papa Leone XIV, parlando della questione Lgbt. "Ho già parlato di matrimonio, come ha fatto Francesco quando era Papa, di una famiglia composta da un uomo e una donna in un impegno solenne, benedetti nel sacramento del matrimonio. Ma anche solo dicendolo, capisco che alcuni la prenderanno male".

papa leone xiv
lgbt

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri