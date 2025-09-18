Lgbt, Papa Leone: "La dottrina della Chiesa non cambierà"

La Chiesa "continua a essere aperta a tutti", come dichiarato da Papa Francesco, ma "trovo altamente improbabile, certamente nel prossimo futuro, che la dottrina cambierà in termini di ciò che insegna su sessualità e matrimonio". Lo ha detto Papa Leone XIV, parlando della questione Lgbt. "Ho già parlato di matrimonio, come ha fatto Francesco quando era Papa, di una famiglia composta da un uomo e una donna in un impegno solenne, benedetti nel sacramento del matrimonio. Ma anche solo dicendolo, capisco che alcuni la prenderanno male".