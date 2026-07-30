Gli investigatori hanno ascoltato tutti i partecipanti alla festa di laurea. Nessuno ha dichiarato di aver visto il momento in cui Simona Cinà è finita in acqua. Per la Procura questa circostanza è compatibile con quanto avvenuto quella notte. Il volume della musica era molto alto e gli invitati erano impegnati in attività diverse, tra chi ballava, chi conversava, chi si cambiava e chi si era allontanato. Molti avevano inoltre consumato bevande alcoliche, elemento che avrebbe inciso sulla capacità di percepire quanto stava accadendo. I magistrati ritengono quindi plausibile che nessuno abbia assistito direttamente agli ultimi istanti della giovane.