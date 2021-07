Da video

"I contagi continueranno a salire e forse anche noi arriveremo al livello del Regno Unito. Ma probabilmente non cresceranno altrettanto ricoveri e decessi. I parametri dei colori delle Regioni saranno adattati alla situazione epidemiologica che ha una variabile in più, la vaccinazione". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Tgcom24, aggiungendo sul green pass: "Non è restrittivo, ma un'occasione per non chiudere".