Covid, focolaio dopo la partita degli Europei: cresce il numero dei contagiati a Roma, sono 105

Dal monitoraggio effettuato sul territorio emergono 26 casi confermati per un cluster in un altro locale a Ostia.

La situazione - In generale, nel Lazio, i contagi aumentano, come riporta Il Messaggero. Solo martedì 20 luglio, nella Regione si sono registrati 681 nuovi contagi. La settimana scorsa, nello stesso giorno, erano 166. L'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato ha sottolineato che indice Rt e incidenza sono "in incremento, rispettivamente a 0,81 e 16,9 su 100mila abitanti" e ha definito l'aumento "effetto Gravina", cioè una conseguenza dei festeggiamenti per gli Europei.