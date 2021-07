Covid, l'estate fa correre il virus: focolai dopo gli Europei e nelle zone della movida

L'arrivo della bella stagione e il ritorno della movida estiva hanno dato una spinta alla crescita dei contagi da Coronavirus. Si moltiplicano lungo lo stivale i microfocolai nelle zone di vacanza. Arrivano in questi giorni anche i primi effetti degli assembramenti durante le partite della Nazionale: sono quasi cento i casi registrati in un locale romano.

Boom di casi in un pub di Roma - Le conseguenze dei festeggiamenti per la vittoria degli Azzurri a Euro 2020 iniziano a pesare sul bilancio dei contagiati. Nella Capitale, sono 97 i casi confermati dopo aver assistito a diversi match della Nazionale in un pub del quartiere Monteverde. Diciassette di loro sarebbero contagi secondari di amici e familiari dei presenti alla partita. I positivi sono quasi tutti di età inferiore ai 25 anni.

La mamma di uno di loro ha parlato di "bomba a orologeria", accusando i gestori del locale di essere stati "troppo superficiali" nel rispetto del distanziamento. Una versione confermata anche dagli abitanti del quartiere: "A ogni gol della Nazionale il palazzo tremava".

Quello del quartiere Monteverde non è un caso isolato: registrato un cluster con 21 positivi in un locale di Ostia e altri 9 contagi al centro estivo Villa York Sporting Club.

A Pantelleria l'ombra della zona rossa - Una festa privata a Pantelleria si è conclusa con un bilancio di 26 ragazzi positivi. Ora, per l'isola nel trapanese si prospetta l'incubo della zona rossa, che il sindaco Vincenzo Campo ha definito "devastante". Sono già cinque i comuni in Sicilia a essere rientrati nella massima zona di rischio, l'ultimo dei quali è Gela.

Quindici contagi nella riviera romagnola - Tra i cluster registrati a causa della movida estiva, ci sono anche 15 ragazzi di Alessandria che sono tornati a casa con il Covid dopo una vacanza trascorsa a Riccione, una delle mete più gettonate della riviera romagnola.