La spiaggia diventa discoteca. "Stasera Italia" mostra le immagini del lido di Ostia, dove centinaia di ragazzi sono andati a ballare poco distanti dal mare. All'aperto, ma senza mascherine e senza distanze di sicurezza, causando assembramenti.

Le sale da ballo al chiuso ancora non possono aprire, nonostante la disapprovazione dei gestori, perciò gli stabilimenti balneari si trasformano. L'unica richiesta è la prenotazione, come evidenziano alcuni ragazzi ripresi con telecamera nascosta.

Alle due di notte la scena che si presenta è da era pre-covid: folla in festa, tutto sold out. Nel servizio proposto dalla trasmissione di Rete 4 si vede anche passare una volante della polizia, che però non si ferma.