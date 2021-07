Covid, Garavaglia: "Ci sono le condizioni per riaprire le discoteche"

Getty

Il governo sta approfondendo "le condizioni per consentire in sicurezza la riapertura a pieno regime di discoteche e sale da ballo". Lo afferma il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sottolineando che "ci sono i presupposti per riaprire in una situazione di normalità. Ferme restando le valutazioni di ministero e Cts, sono disponibile a confrontarmi affinché, nel più breve tempo possibile, sia consentita la piena fruibilità delle sale da ballo".