Green Pass e polemiche, per ora prevale la "via italiana": verso l'obbligatorietà per i trasporti a lunga distanza

Una delle ipotesi al vaglio del governo sull'utilizzo del Green Pass, secondo uno standard italiano e condiviso, è quello di renderlo obbligatorio per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza: la possibilità sarà valutata in occasione della cabina di regia lunedì o martedì. Per quanto riguarda invece la concessione del Green Pass, l'ipotesi prevalente è quello di riservarla a chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino, in linea con l'Ue.

I provvedimenti che scaturiranno dal confronto su questi temi confluiranno nel "decreto emergenza" del governo previsto entro fine luglio, dove dovrebbe essere prevista anche la proroga dello stato di emergenza, che al momento termina il 31 luglio. Due sono le ipotesi, al momento, della sua prossima scadenza: fine ottobre oppure fine dicembre.

Il governo italiano non scarta però l'ipotesi di un Green pass “alla Francese” in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi certificazione verde per entrare in stadi e palestre, eventi, convegni, treni, aerei, discoteche. Senza escludere nemmeno l'ipotesi ristoranti.

Le polemiche sono però, com'era immaginabile, dietro l'angolo. "Regole per un contesto più italiano, ma certamente il governo valuterà di estendere l’utilizzo del Green Pass ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni e troveremo una linea unitaria", spiega il ministra per gli Affari regionali Gelmini.

La discussione, su cui si è spaccato il fronte politico, è in corso. Sponda Lega, Matteo Salvini è contrario ad ogni estremismo, per la leader di Fratelli d'Italia, Meloni sarebbe una soluzione "raggelante". Per Ronzulli di Forza Italia "sarebbe - invece - una garanzia oltre che dal punto di vista sanitario, anche per le attività commerciali e ricreative".

A favore il Partito Democratico e molte Regioni. "Decidiamo insieme, ma serve equilibrio", è il commento del Presidente della Conferenza delle regioni Fedriga. La cabina di regia di Palazzo Chigi si riunirà sul da farsi dopo aver conosciuto i dati settimanali sulla "Variante Delta" e con un occhio attento ai Costituzionalisti per i quali "il Modello Francese potrebbe avere effetti sulle libertà".