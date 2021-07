Covid, cluster in un pub dopo partita Italia-Belgio: 91 contagiati a Roma

Ansa

Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monteverde, alla partita dei campionati Europei di calcio tra Italia e Belgio due settimane fa. Il range di età del cluster da coronavirus si attesta tra i 14 e i 60 anni. L'età media dei contagiati è di 21 anni. Dal monitoraggio effettuato sul territorio emergono altri 16 casi per un cluster in un altro locale a Ostia.