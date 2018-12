Uccide la moglie e i due figli nel Catanese, poi si suicida

Sul posto i militari dell'Arma del comando provinciale di Catania e della compagnia di Paternò.



Nell'appartamento sarebbe stata trovata una pistola che l'uomo deteneva regolarmente e che avrebbe utilizzato per uccidere la moglie e i loro due figli maschi. La tragedia si è consumata nell'abitazione della famiglia, nel centro di Paternò. A chiarire con maggiore certezza la dinamica sarà l'esame esterno dei corpi, eseguito dal medico legale. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.



Il sindaco di Paternò: "Tragedia inspiegabile" - "E' una tragedia che non riusciamo a spiegarci, una famiglia perbene, di lavoratori. La città tutta soffre, non possiamo far altro che stringerci attorno ai familiari e ai partenti, un Intero paese soffre. Questa famiglia mancherà all'intero paese". Così il sindaco di Paternò, Nino Naso, arrivato nella casa dove è avvenuta la tragedia.