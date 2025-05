Monreale: travestita da fantasma getta i rifiuti in strada

Trasparente non lo è diventata. Nonostante il travestimento da fantasma, le telecamere di Monreale, in provincia di Palermo, hanno colto in flagrante una donna di mezza età che gettava illecitamente la spazzatura a margine della strada. L’episodio ha catturato l’attenzione, oltre che per la gravità del fatto, per i falliti accorgimenti adottati per non essere scoperta.