Trapani, urla e fa temere un'aggressione ma stava giocando ai videogame

Sembrava vittima di un'aggressione.

In realtà stava giocando ai videogiochi. Ma non potevano saperlo i vicini di casa, che, nel cuore della notte, spaventati dalle urla provenienti da un appartamento, hanno allertato i carabinieri di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. I militari, una volta in casa, hanno scoperto cosa stava realmente accadendo a quel giovane che aveva fatto allarmare i vicini.