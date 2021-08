Stretta di Pechino sui videogame online per i minori: potranno giocare solo per tre ore settimanali

La Cina usa il pugno duro contro la dipendenza da videogiochi e impone un limite di ore in cui i minori potranno giocare: solo per 60 minuti al giorno, dalle 20 alle 21 da venerdì a domenica, per un tetto di 3 ore settimanali. La National Press and Publication Administration ha diffuso l'ordinanza "per un'efficace prevenzione della dipendenza dei minori dai giochi. In questo modo, sarà protetta la salute fisica e mentale dei più piccoli".

La nuova stretta avviene tre anni dopo l'imposizione del coprifuoco per i giovani giocatori. La National Press and Publication Administration ha inoltre sollecitato la rigorosa attuazione della registrazione e degli accessi con nome reale, affermando che i fornitori di giochi online non dovranno fornire alcuna forma di servizio che non preveda dati reali e riconoscimento facciale.

Alle amministrazioni della stampa e dell'editoria a tutti i livelli è stato chiesto di rafforzare "la supervisione e l'ispezione dell'attuazione delle misure pertinenti per impedire ai minori di dedicarsi ai giochi online e di trattare con le società di videogame che non le hanno attuate rigorosamente in conformità con le leggi e i regolamenti". Una misura che ha voluto ribadire la necessità di "guidare attivamente le famiglie, le scuole e gli altri settori sociali per co-amministrare a governare e adempiere alla responsabilità della tutela minorile in conformità con la legge e creare per loro un buon ambiente di crescita sana".