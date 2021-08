Cina: i videogiochi come "oppio spirituale", un rapporto fa crollare le azioni di due colossi del settore

IGN

Non spira buon vento per i videogiochi in Cina. Dopo la decisione del governo di applicare un coprifuoco per limitare la dipendenza da gaming e diverse manovre di censura, tra cui l’utilizzo di uno strumento di riconoscimento facciale per i bambini che giocano di notte, arriva l’ennesimo colpo al settore a seguito della pubblicazione di un report su di un quotidiano statale che denuncia come i videogiochi siano diventati un “oppio spirituale” per i giovani, facendo crollare in pochi istanti le azioni dei due grandi colossi cinesi Tencent e NetEase.