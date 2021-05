Thailandia: donna fulminata da una scossa mentre giocava ai videogiochi sul telefono sotto carica

Fare uso prolungato di oggetti elettronici costituisce da sempre una minaccia alla salute. Dai telefoni ai computer, fino alle console per videogiochi, è sempre raccomandata una certa cautela, spesso quando le scadenze di lavoro o le sessioni videoludiche si protraggono per diverse ore. Vittima di un tragico incidente legato proprio ai dispositivi elettronici è stata infatti una donna thailandese, morta mentre stava giocando a uno dei suoi giochi preferiti dopo essere stata folgorata dal suo nuovo telefono mentre era in ricarica .

La vittima di 54 anni è stata identificata come Yooyen Saenprasert, residente nella provincia di Udon Thani nel nord-est della Thailandia. Lo smartphone le era stato regalato per il suo compleanno occorso due giorni prima dal marito Praiwan Saenprasert, anche lui di 54 anni. Secondo le notizie riportate dal quotidiano Daily Mail, è stato proprio l’uomo a trovare la donna esanime sul suo letto. Sul suo corpo e sulle sue mani sono stati ravvisate evidenti ustioni causate da una possibile elettrocuzione.

Il marito ha descritto alla stampa l'orrore della serata, svelando come sua moglie fosse una grande appassionata di videogiochi e fosse solita trascorrere la maggior parte delle sue serate a giocare ai videogiochi sul suo telefono. Di certo, i due non avevano mai immaginato conseguenze così letali nel farlo mentre il dispositivo si trovava sotto carica.

Stando alle ricostruzioni delle forze di polizia, Yooyen era sdraiata sul letto mentre il telefono era sotto carica e il cavo, collegato all'interruttore principale della loro casa, si trovava poggiato al suo braccio. L’uomo, uscito per delle commissioni, aveva trovato dunque sua moglie priva di sensi al suo ritorno più tardi.

Nonostante gli sforzi dei paramedici per rianimarla, si sostiene che fosse deceduta da più di quattro ore prima che il marito rinvenisse il suo corpo. Praiwan, addolorato, ha raccontato di aver capito che qualcosa non andava quando ha cercato invano di svegliarla. Il corpo è stato successivamente trasportato in ospedale per l’esame autoptico, che ha purtroppo confermato la già evidente causa della morte.

