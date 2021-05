Brasile: la polizia federale cattura un noto ricettatore di videogiochi

Sentir parlare di truffe nel mondo dei videogiochi è diventato abbastanza comune, specie negli ultimi mesi, da quando le console di nuova generazione Xbox Series X e PS5 sono diventate introvabili. Facile dunque per gli utenti imbattersi, dentro e fuori dalla rete, in una serie di attività illecite che sono spesso costate loro diverse migliaia di euro. Dopo la maxi operazione che ha sventato in Cina una delle truffe internazionali più grandi al mondo , buone notizie giungono anche dal Brasile , dove un altro noto truffatore è stato arrestato grazie all’intervento delle autorità .

L’operazione denominata Fuoco Libero è stata condotta dalla Polizia Civile del Distretto Federale del quartiere di Chácaras Lucio Costa in Brasile lo scorso giovedì. L’uomo, sospettato di far parte di un gruppo criminale che metteva in atto vere e proprie truffe all’interno del distretto federale, ha agito come ricettatore della stessa organizzazione.

A seguito di indagini approfondite, gli inquirenti hanno infatti individuato la sua residenza, all’interno della quale sono stati trovati 25 console di vecchia e nuova generazione, circa 200 giochi e un centinaio tra controller e dispositivi portatili.

Il sospettato, che non si trovava all’interno dell’abitazione al momento del blitz, ha preferito costituirsi spontaneamente presso il comando della polizia ed è stato dunque incriminato con reato di ricettazione e possesso di beni illegali.

