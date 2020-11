Trapani, neonato col cranio fracassato trovato in un sacchetto | Identificata la madre, una ragazzina minorenne

lapresse

Un neonato, con il cordone ombelicale ancora attaccato al corpo, è stato trovato con il cranio fracassato all'interno di un sacchetto di plastica a Trapani, nell'atrio di un cortile condominiale. Sono in corso indagini della polizia. Identificata la madre, una ragazzina minorenne. Poche ore fa sempre in Sicilia, a Ragusa, era stato trovato per caso da un passante un altro neonato, questa volta ancora in vita, in un contenitore dei rifiuti.