Palermo, donna lascia la figlia neonata positiva al Covid in ospedale e sparisce

Una donna ha portato la figlia neonata al Pronto soccorso di Palermo per il tampone sul Covid. Dopo l'esito del test, che si è rivelato positivo, la donna è stata allontanata per le normali procedure ma non ha più fatto ritorno in ospedale e risulta irreperibile. "Il personale ha tentato per giorni di contattarla - spiega Marilù Furnari, della direzione sanitaria -, ma inutilmente. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono".