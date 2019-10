Siracusa, spacciatore con il reddito cittadinanza e Porsche di proprietà

La guardia di finanza di Siracusa ha arrestato Paolo Nastasi , 41 anni, di Floridia, nel Siracusano, per detenzione di 120 grammi di cocaina a fini di spaccio, nascosta a casa in doppi fondi ricavati nelle lattine di bevande e in un piccolo estintore. "Pizzicato" a bordo di una Porsche Macan di sua proprietà durante un controllo, Nastasi risulta percettore del reddito di cittadinanza . Aveva con sé 600 euro.

Era da un po' di tempo che le Fiamme gialle tenevano sotto controllo quel 41enne che spesso sfrecciava a bordo di un suv di lusso, tanto da far sorgere nelle forze dell'ordine il sospetto che fosse abitualmente dedito a traffici illeciti. Così i finanzieri hanno aspettato il momento giusto per disporre un posto di blocco e fermarlo per un controllo. proprio mentre era al volante della sua Porsche Macan.

Nastasi aveva in tasca una cospicua somma di denaro, senza saperne giustificare la provenienza. Ciò ha consentito di far scattare la perquisizione nella sua abitazione dove grazie anche al fiuto infallibile di un cane antidroga, sono state trovate 327 dosi di cocaina e altri mille euro, nascosti all’interno della cappa della cucina. Le dosi erano pronte per essere spacciate e divise in colori diversi, in base ai quantitativi richiesti dai clienti. L'uomo, che girava in Porsche e per l'Inps era povero, tanto da percepire anche il reddito di cittadinanza, è stato arrestato e condotto nel carcere di Siracusa. L'accusa è di detenzione e spaccio di droga.