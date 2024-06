Bimbo caduto in un pozzo a Siracusa, lo strazio dei genitori: "Il nostro cuore si è fermato insieme al tuo"

"Assistiamo avviliti a queste tragedie che avvengono sempre a causa dell'incuria. Come fu per Alfredino, mancano misure corrette di prevenzione". E' il commento di Daniele Biondo, presidente del Centro Alfredo Rampi. "Dopo l'incidente di Vermicino abbiamo sempre combattuto - ha aggiunto - Siamo bravissimi nelle manovre di soccorso, ma dal punto di vista della prevenzione siamo ancora lontani". Il 10 giugno 1981 Alfredo Rampi, di 6 anni, cadde in un pozzo artesiano mentre giocava nelle campagne circostanti alla casa dei suo genitori, a Vermicino, vicino a Frascati, nel Lazio. Il bambino rimase incastrato a circa 36 metri di profondità per 60 ore. Le operazioni di salvataggio, seguite in diretta televisiva da milioni di italiani, coinvolsero numerosi soccorritori e volontari, ma furono complicate dalle ridotte dimensioni del pozzo. Il bimbo morì il 13 giugno.