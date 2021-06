Sicilia, notte di violenza in un centro del Catanese: un pregiudicato tenta di investire il cognato, che lo accoltella

Serata di follia nel centro di Palagonia (Catania), dove una lite tra cognati è degenerata in una violenta aggressione, in cui uno dei due ha tentato di investire l'altro con l'auto e il secondo ha accoltellato il parente, mandandolo in ospedale con una brutta ferita. A intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia locale, che hanno messo fine alla rissa e arrestato entrambi gli uomini.