Biella, rissa e sparatoria tra famiglie rivali: un ferito gravissimo

Il pestaggio è avvenuto nella stessa via in cui nei mesi scorsi si erano già verificati analoghi episodi. Tra i partecipanti, oltre a ragazzi e donne, ci sarebbero anche persone giunte da fuori Biella per dar man forte a entrambe le famiglie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, le volanti e tutte le pattuglie disponibili di carabinieri e guardia di finanza.