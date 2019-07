Per il ministro dell'Interno la Rackete "è pericolosa per la sicurezza nazionale". Per questo la capitana "tornerà nella sua Germania, dove non sarebbero così tolleranti con una italiana che dovesse attentare alla vita di poliziotti tedeschi". "L'Italia ha rialzato la testa - ha poi continuato -: siamo orgogliosi di difendere il nostro Paese e di essere diversi da altri leaderini europei che pensano di poterci trattare ancora come una loro colonia. La pacchia è finita". "Dalla giustizia mi aspettavo pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani, evidentemente sbagliavo", ha sottolineato il vicepremier, che ha definito la Rackete una "ricca fuorilegge".



Per il gip la comandante ha agito in adempimento di un dovere - La scelta del gip di Agrigento di non convalidare l'arresto si basa sull'impossibilità della comandante della Sea Watch 3 di poter attraccare in altri porti. Per il giudice infatti Carola Rackete non ha deciso in maniera strumentale di dirigersi a Lampedusa, ma è stata obbligata poiché gli scali della Libia e della Tunisia non erano sicuri. L'indagata avrebbe quindi agito in adempimento di un dovere: è per questo motivo il magistrato ha deciso di far cadere l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre il reato di resistenza a nave da guerra, contestato dalla Procura, non sussisterebbe in quanto la motovedetta della Finanza speronata dall'imbarcazione della Ong non sarebbe una nave da guerra.



"Il dl Sicurezza bis non vale per i soccorsi" - Per il giudice il decreto legge Sicurezza bis "non è applicabile alle azioni di salvataggio in quanto riferibile solo alle condotte degli scafisti".



Salvini: "Mi vergogno per i magistrati" - Salvini è tornato via Facebook a commentare la notizia criticando fortemente la scelta del giudice. "Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia? Mi vergogno di chi permette che in questo Paese arriva il primo delinquente dall'estero e disubbidisce alle leggi e mette a rischio la vita dei militari che fanno il loro lavoro. Se stasera una pattuglia intima l'alt su una strada italiana chiunque è tenuto a tirare diritto e speronare un'auto della polizia. Pessimo segnale signor giudice", ha attaccato.



Prefetto firma il provvedimento per l'espulsione - Intanto la prefettura di Agrigento ha firmato il provvedimento di allontanamento di Carola Rackete dall'Italia. La misura dovrà essere convalidata dall'autorità giudiziaria. La comandante non potrà comunque essere rimpatriata prima del 9 luglio: giorno in cui il pm interrogherà la 31enne, che è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.



Carola Rackete: "Vince la solidarietà" - Poche ore dopo la decisione del gip anche Carola Rackete ha commentato la scarcerazione: "Sono sollevata dalla decisone del giudice che interpreto come una grande vittoria della solidarietà con tutte le persone che si stanno spostando inclusi i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo e contro la criminalizzazione degli aiuti in molti Paesi dell'Europa", ha detto. "Sono molto emozionata per la solidarietà espressa nei mie confronti da molte persone", ha aggiunto ringraziando tutto il personale della Ong e l'intero team di legali.



Legali Rackete: "Ripristinato primato diritto" - Entusiasti anche gli avvocati della comandante della Sea Watch. "Il provvedimento del gip di Agrigento ripristina il primato del diritto rispetto a quello della forza", hanno sottolineato Alessandro Gamberini, Salvatore Tesoriero e Leonardo Marino, per i quali la decisione dimostra "l'illegittimità della pretesa di chiudere i porti da parte del ministro dell'Interno", e fa prevalere "l'incolumità della vita rispetto all'arbitrarietà di scelte operate solo per motivi propagandistici".



La Ong esulta: "La nostra Carola è libera" - "Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La nostra Carola è libera!". Lo ha scritto la Ong Sea Watch via Twitter. - "Siamo sollevati - ha spiegato la Ong - dal fatto che il nostro capitano sia libero! Non c'era motivo per lei di essere arrestata, dato che aveva solo fatto una campagna per i diritti umani nel Mediterraneo e assunto responsabilità laddove nessun governo europeo lo aveva fatto".