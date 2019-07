Sea Watch 3, Carola Rackete risponde al gip: non volevo colpire Gdf

"Credevo che la motovedetta della guardia di finanza si spostasse, non volevo colpirli ". Lo ha detto, durante l' interrogatorio per la convalida dell'arresto , la comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete , al giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella. L'aula 9 del tribunale di Agrigento è presidiata dalle forze dell'ordine e non c'è alcun problema d'ordine pubblico.

La comandante della nave della Ong è sotto accusa per aver violato il divieto di entrare in porto e per aver speronato una motovedetta delle Fiamme Gialle durante l'attracco. La guardia di finanza, al momento dell'arresto in flagranza, le ha contestato il rifiuto di obbedienza a nave da guerra, la resistenza o violenza contro nave da guerra e la navigazione in zone vietate. Contestato anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra gli altri reati ipotizzati, ma ancora non formalmente contestati, quelli legati al delitto di naufragio.