Sea Watch, la capitana Carola Rackete: "Temevo suicidi tra i migranti, con Gdf ho sbagliato manovra" | Parigi-Berlino unite contro Salvini

Conte: "Ricatto politico usando 40 persone" - Sul caso della capitana tedesca, Giuseppe Conte dichiara: "Qualcuno la descrive come un'eroina, altri la insultano. Ritengo scorretto aggredirla verbalmente. Avrà un regolare procedimento giudiziario. Non evocherei concetti così forti come disobbedienza civile, perché ci vedo un ricatto politico compiuto scientemente con l'utilizzo strumentale di quaranta persone. Io le battaglie personali, se sono un eroe, le combatto da solo. Sostare per 15 giorni quando era chiara la posizione del governo italiano e insistere creando una situazione di grave pericolo... In 15 giorni avrebbero potuto raggiungere tanti altri porti".



Carola: "Mi dispiace, non volevo colpire la motovedetta" - In un'intervista al Corriere della Sera, la comandante ha affermato di aver commesso "un errore di valutazione nell'avvicinamento alla banchina, sono molto addolorata che sia andata in questo modo. Non volevo colpire la motovedetta, non era mia intenzione mettere in pericolo nessuno. Ho chiesto scusa e lo rifaccio".



Carola: "Temevo il peggio per i migranti a bordo" - In attesa di venire sottoposta all'interrogatorio per la convalida del fermo, Carola Rackete non può rilasciare dichiarazioni. Nel corso di un incontro con i suoi avvocati, durato circa tre ore, ha però chiarito le motivazioni del suo gesto. "Avevo paura. Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si gettasse in mare. E per loro che non sanno nuotare significa suicidio. Temevo il peggio".



Carola: "Ho chiamato il porto, ma nessuno parlava inglese" - Sulle ragioni che l'hanno spinta a forzare il blocco navale proprio venerdì notte, la capitana della Sea Watch 3 dichiara di aver capito "che non saremmo sbarcati, quando sono stata convocata per l'interrogatorio fuori dalla nave. Ho rischiato la libertà, lo sapevo. Ho chiamato più volte il porto per avvertire, ma nessuno parlava inglese. Ho comunque comunicato che stavamo arrivando".