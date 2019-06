Ragusa, faceva prostituire la figlia 13enne: arrestata la madre | Pm: "Tutti sapevano ma tacevano"

Prostituta a 13 anni, i luoghi dellʼorrore e gli arresti Ansa 1 di 18 Ansa 2 di 18 Ansa 3 di 18 Ansa 4 di 18 Ansa 5 di 18 Ansa 6 di 18 Ansa 7 di 18 Ansa 8 di 18 Ansa 9 di 18 Ansa 10 di 18 Ansa 11 di 18 Ansa 12 di 18 Ansa 13 di 18 Ansa 14 di 18 Ansa 15 di 18 Ansa 16 di 18 Ansa 17 di 18 Ansa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Fondamentali anche le intercettazioni telefoniche che hanno inchiodato gli orchi di questa terribile storia. Gli abusi sono maturati in un ambiente degradato: la madre che non aveva spesso dove dormire ha offerto la figlia in cambio di un tetto, ma anche di soldi, vino, birra, sigarette o di una doccia. Un 61enne pretendeva dalla madre l'uso in "esclusiva" della ragazzina in cambio dell'uso di una sua casa a mare.



Inizialmente i primi rapporti sessuali venivano consumati dalla piccola all'interno di un casolare abbandonato a pochi metri dal mare, tra una serra e l’altra dove c'era solo una rete con un materasso. Gli operai che finivano di lavorare in campagna si appartavano con lei trovando rifugio dietro una tenda fatta con un lenzuolo per proteggersi da occhi indiscreti ma tutti invece sapevano e nessuno parlava. Tutti sapevano che la piccola andava con i colleghi di lavoro ed invece di denunciare anche anonimamente si giravano dall'altra parte o peggio la cercavano per avere anche loro rapporti sessuali. La bambina è stata talmente tanto adultizzata da credere di poter avere rapporti sessuali con maggiorenni tanto che nelle ultime settimane aveva intessuto una relazione sentimentale con un marocchino di 30 anni.



Durante un'intercettazione è emersa però la stanchezza della vittima e la sua intenzione di denunciare e così è stata subito affidata a un centro ascolto specializzato della polizia che, con l'aiuto di una psicologa, ha ascoltato i duri racconti della 13enne. La ragazzina nel raccontare quanto accadutole non faceva trasparire alcun segno di rabbia nei confronti della madre, questo perché chi doveva proteggerla ha fatto il contrario facendole vivere una vita non sua, una vita che per un’adulta è già atroce. La Procura distrettuale di Catania poche ore dopo ha disposto il fermo della madre e di quattro clienti, due italiani e due marocchini, che sono stati eseguiti dalla polizia di Ragusa nonostante alcuni di loro stessero pianificato la fuga dopo che si era sparsa la voce che la piccola era stata stata presa in custodia da personale della Questura.



I fermi sono stati convalidati dal gip, che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro di loro e l'obbligo di firma nel comune di residenza per il 90enne.