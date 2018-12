Facevano prostituire minorenni, fermati sei nomadi a Foggia

Sei cittadini di etnia Rom, residenti in un campo nomadi a Foggia, sono stati fermati dalla polizia in quanto ritenuti responsabili di aver fatto prostituire e ridotto in schiavità ragazze minorenni. I sei dovranno rispondere di riduzione e mantenimento in stato di servitù, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e sequestro di persona. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale di Bari.