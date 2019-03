Milano, fa prostituire la figlia per poter giocare alle slot: arrestata

Per recuperare il denaro necessario a giocare alle slot machine, una 52enne di Milano costringeva una delle due figlie a prostituirsi. L'altra figlia, una 12enne, veniva invece offesa, picchiata con i fili elettrici, e la madre ha perfino tentato di spingerla al suicidio. La donna è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.